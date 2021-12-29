Укр

Четверо украинских футболистов вошли в топ лучших молодых игроков мира

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Руслан Нещерет Новость обновлена 29 декабря 2021, 10:28
Руслан Нещерет

Среди них два вратаря.

Портал Footmercato опубликовал традиционный рейтинг лучших игроков мира в возрасте до 21 года.

В списке и четыре представителя Украины. Это основной вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин, левый полузащитник дончан Михаил Мудрик, голкипер "Динамо" (до 19 лет) Руслан Нещерет, а также основной защитник киевлян и сборной Украины Илья Забарный. Последнему не хватило всего лишь двух баллов, чтобы попасть в десятку лучших в данной возрастной категории.

Лучшим же молодым футболистом мира был признан форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд.

Как ранее сообщал "Телеграф", Михаил Мудрик в зимнее трансферное окно может покинуть клуб. Юного украинца активно сватают в английский "Брентфорд". Клуб АПЛ уже сделал два предложения по переходу, последнее из которых составляет 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Мудрик провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отличился двумя мячами и девятью результативными передачами. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Теги:
#Михаил Мудрик #Руслан Нещерет #Анатолий Трубин #Илья Забарный
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