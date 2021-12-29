Укр

Беринчик в следующем году проведет чемпионский бой (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Денис Беринчик Новость обновлена 29 декабря 2021, 15:35
Денис Беринчик

Украинца в 2022 году ожидает главный бой в карьере.

Украинский боксер Денис Беринчик (16-0, 9 КО), который недавно защитил свой второстепенный титул чемпиона по версии WBO International в бою с россиянином Исой Чаниевым, в следующем году может стать чемпионом мира.

С таким заявлением в интервью BoxOffice выступил промоутер боксера Александр Красюк.

Красюк в беседе отметил, что Денис сразится за титул чемпиона мира в следующем году.

- Что фанатам Беринчика ждать в 2022 году?

– Бой за титул чемпиона мира.

- Ты в это веришь?

– Я обязан в это верить.

- Я не верю.

– Окей, мои прогнозы сбываются?

- Да.

– Будет у него бой за титул чемпиона мира. Обязательно будет. Причем не благодаря, а вопреки, – заявил промоутер.

Лучшие моменты боя Беринчик — Чаниев:

Добавим, что поединок с Чаниевым был показан на канале ESPN. Таким образом, Денис засветился на американском ТВ, что немного продвинуло украинца. К слову, Беринчик дерется в легком весе (до 61,235 кг), где также серьезные амбиции имеет украинец Василий Ломаченко. Loma рассчитывает в 2022 году провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с австралийцем Джорджем Камбососом, который уже бросил вызов украинцу. Ранее Камбосос одолел обидчика Василия Теофимо Лопеса.

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#Бокс #Денис Беринчик
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