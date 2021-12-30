Паралимпийский прорыв и неоднозначный футбол: топ-5 главных событий украинского спорта в 2021 году

Краткие итоги за 12 месяцев.

Нынешний год из-за пандемии коронавируса стал едва ли не самым спортивным за последнее время. Ценители смогли увидеть сразу несколько масштабных событий, среди которых для украинского зрителя особняком стоят Олимпиада и чемпионат Европы по футболу. Но, как говорится, не ими едиными.

"Телеграф" в одном тексте собрал пятерку самых значимых событий в мире спорте для украинского читателя.

Евро-2020 повод гордиться. Или нет?

Об историческом выходе в 1/4 чемпионата Европы по футболу будут помнить и говорить еще очень долго. И помнить, что того самого автора решающего гола в ворота Швеции зовут Артем Довбик.

С одной стороны, это повод гордиться и радоваться. С другой — задуматься, все ли так хорошо? Ну не может же тренер сборной уйти в один момент из-за якобы отсутствия предложения от Украинской ассоциации футбола. Слава Богу, уже с Александром Петраковым повезло пробиться в "стыки" отбора на ЧМ-2022, но легких матчей против Шотландии и, возможно, победителя пары Уэльс — Австрия ждать точно не стоит.

На клубном уровне вообще все пошло не туда

Украинские футбольные команды впервые за 14 лет не пробились в еврокубковую весну. Многие уже окрестили это провалом, неудачей десятилетия и прочими эпитетами. Однако удивляться столь неуверенному выступлению в первую очередь "Динамо" и "Шахтера" на международной арене не стоит. Отсутствие конкуренции в родной УПЛ не может не сказаться на длинной дистанции, и сейчас приходится пожинать эти плоды. Надеемся, с возвращением "Металлиста" и "Кривбасса" дела немного пойдут вверх.

В боксе все стабильно хорошо

Где положение дел радует, так это явно в боксе. Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе, хотя это и не его родная категория. Теперь украинцу предстоит сразиться еще раз в бою-реванше против Энтони Джошуа, а дальше можно подумать (в случае удачного исхода) и о поединке, в котором на кону будут стоять все титулы в дивизионе.

Василий Ломаченко о титуле может пока только мечтать, но шаг навстречу трофею он также сделал. У Ричарда Комми особо не было шансов против одного из самых эффектных боксеров вне зависимости от весовой категории, и судейские записки зафиксировали неоспоримое преимущество украинца. Теперь надо ждать, что же там решит Джордж Камбосос и кого из соперников он выберет себе.

Олимпиада — грустный праздник

От летней Олимпиаде в Украине ждали очень многого, и это логично. Все помнят успехи прошлых лет, когда Украина традиционно доминировала в боксе, плавании, стрельбе из различных орудий, да и случайных медалей было достаточно. В этот раз выстрелить никто и не смог.

Лишь Жан Беленюк сумел добыть золотую медаль для Украины, а дальше — уйма "бронзы" (12 штук) и всего лишь итоговое 44-е место в общем тотале. Так низко Украина еще никогда не падала.

Паралимпиада — наше все

Если не везет на Олимпиаде, то на Паралимпийских играх все намного лучше. Рекордные 98 медалей (из которых 24 золотых) позволили Украине прыгнуть сразу на шестое место в общем зачете. А настоящим героем стал пловец Максим Крипак, который принес стране сразу четыре награды наивысшего достоинства.

Ранее "Телеграф" пытался разобраться, почему украинские футбольные клубы пробили дно в еврокубках.