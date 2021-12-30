Сборная Украины поздравила всех с Новым годом (видео)

Упомянули, кажется, всех.

Игроки сборной Украины записали видеообращение, в котором поздравили всех с Новым годом.

"Мы поздравляем всех болельщиков, тех, кто приходит на стадион, тех, кто смотрит матчи по ТВ, тех, кто следит за событиями с помощью СМИ, и тех, кто сейчас смотрит это видео. Все мы и есть футбол, с праздником всех нас. С новым, юбилейным годом", — заявил Андрей Ярмоленко.

На видео присутствуют сразу несколько футболистов, среди которых Андрей Пятов, Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Сергей Сидорчук, Роман Яремчук, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко.

Параллельно сборники упомянули, что следующий год станет юбилейным для украинского футбола. В 1992 году сборная Украины в Ужгороде сыграла свой первый матч в истории независимой страны. В той игры были повержены венгры со счетом 3:1.

Как ранее сообщал "Телеграф", состоялась жеребьевка третьего розыгрыша футбольной Лиги наций, где украинцам в соперники достались армяне, шотландцы и ирландцы. Игры Лиги наций будут сыграны в 2022 году.