Журналист обвинил легенду украинского футбола в немужском поступке

Шевчук затягивает дело о пьянке за рулем со своим участием.

Журналист Андрей Сенькив на своей странице в фейсбуке опубликовал документы, в которых идет речь о затягивании дела касательно бывшего игрока "Шахтера" Вячеслава Шевчука, которого поймали пьяным за рулем.

По данным журналиста, адвокаты Шевчука совместно с судьей Светланой Смык нарочно оттягивают решение, чтобы прошел год и экс-игрок освободился от ответственности за нарушения. Сам Сенькив называет этот поступок "немужским", учитывая, что максимальное наказание за езду пьяным за рулем — штраф и лишение прав на год.

На данный момент суд рассматривает версию, что алкотестер, который зафиксировал алкоголь в крови, мог быть неисправным в тот момент, хотя ранее в деле этот вопрос не подымался.

Сам Шевчук сразу после истории в мае этого извинился перед всеми болельщиками и покинул телеканалы "Футбол", где работал в тот момент. Позже бывший игрок сборной Украины стал экспертом MEGOGO, а также занял должность спортивного директора "Вереса".

Сам Шевчук признался, что выпил в тот вечер немного, хотя по видео этого и не скажешь.