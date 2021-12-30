Укр

Журналист обвинил легенду украинского футбола в немужском поступке

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Вячеслав Шевчук Новость обновлена 30 декабря 2021, 18:41
Вячеслав Шевчук

Шевчук затягивает дело о пьянке за рулем со своим участием.

Журналист Андрей Сенькив на своей странице в фейсбуке опубликовал документы, в которых идет речь о затягивании дела касательно бывшего игрока "Шахтера" Вячеслава Шевчука, которого поймали пьяным за рулем.

По данным журналиста, адвокаты Шевчука совместно с судьей Светланой Смык нарочно оттягивают решение, чтобы прошел год и экс-игрок освободился от ответственности за нарушения. Сам Сенькив называет этот поступок "немужским", учитывая, что максимальное наказание за езду пьяным за рулем — штраф и лишение прав на год.

На данный момент суд рассматривает версию, что алкотестер, который зафиксировал алкоголь в крови, мог быть неисправным в тот момент, хотя ранее в деле этот вопрос не подымался.

Сам Шевчук сразу после истории в мае этого извинился перед всеми болельщиками и покинул телеканалы "Футбол", где работал в тот момент. Позже бывший игрок сборной Украины стал экспертом MEGOGO, а также занял должность спортивного директора "Вереса".

Сам Шевчук признался, что выпил в тот вечер немного, хотя по видео этого и не скажешь.

Теги:
#Вячеслав Шевчук #ФК Верес #Пьяный за рулем
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