Укр

Леоненко назвал лучшего футболиста в Украине (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Виктор Леоненко Новость обновлена 30 декабря 2021, 19:51
Виктор Леоненко

Футбольный эксперт с трудом сделал выбор.

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который получил по лбу от Йожефа Сабо, считает Георгия Бущана лучшим украинским футболистом в 2021 году.

Такое мнение Виктор выразил в интервью на YouTube-канале "Пряма червона".

Леоненко отметил, что в этом году достойно играли только вратари, а потому его выбор пал на троих представителей вратарского цеха: Анатолий Трубина из "Шахтера", Дмитрия Ризныка из "Ворсклы" и "динамовца" Георгия Бущана. По совокупности выступлений Виктор назвал именно вратаря "Динамо" лучшим в 2021 году.

"Лучший игрок в Украине? Да и одного трудно найти. Я думаю, это вратарь. Берите любого — либо Трубин, либо Ризнык. Ризнык из-за пенальти (вратарь "Ворсклы" установил рекорд в УПЛ по количеству отраженных 11-метровых), но в еврокубках он и "Ворскла" себя не показали. Если не брать учет достижения, то Ризнык, однако если брать еврокубки, то это Бущан или Трубин. Бущан!" — подытожил Леоненко.

Георгий Бущан
Георгий Бущан

Также эксперт назвал и лучшего тренера в Украине.

"Лучший тренер? Роберто Де Дзерби ("Шахтер"), если смотреть на турнирную таблицу УПЛ. А мне нравится Виктор Скрипник ("Заря"), но, наверное, назову "Д’Артаньяна" — Игор Йовичевич ("Днепр-1")", — заявил Виктор.

Игор Йовичевич
Игор Йовичевич

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ризнык заинтересовал сразу три европейских клуба.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #ФК Динамо (Киев) #Виктор Леоненко #Георгий Бущан
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