Укр

Указали на дверь: украинский легионер оказался не нужен своему клубу

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Евгений Шахов Новость обновлена 31 декабря 2021, 12:54
Евгений Шахов

Шахову осталось полгода.

АЕК не планирует продлевать контракт с полузащитником Евгением Шаховым, сообщает FootBoom.

По данным источника, греческий клуб планирует в летнее трансферное окно существенно омолодить состав, и 31-летний украинец не вписывается в их стратегию. Хотя, по условиям контракта, летом клуб мог пролонгировать соглашение еще на один сезон, а так Шахову придется искать новый клуб.

В нынешнем сезоне чемпионата Греции Шахов провел 11 матчей и отличился забитым мячом. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в один миллион и 200 тысяч евро.

Шахов покинул украинский футбол в 2016 году после распада "Днепра". За это время он успел поиграть за греческий ПАОК и итальянский "Лечче".

Как ранее сообщал "Телеграф", украинский легионер "Бенфики" Роман Яремчук в четверг отличился в игре против "Порту", однако это не спасло его команду от поражения. После 16 туров "Бенфика" занимает третье место в чемпионате Португалии с 37 очками. Лидируют "Порту" и "Спортинг", у которых по 44 балла.

Теги:
#Трансфер #Евгений Шахов #ФК АЕК
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