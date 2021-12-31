Указали на дверь: украинский легионер оказался не нужен своему клубу

Шахову осталось полгода.

АЕК не планирует продлевать контракт с полузащитником Евгением Шаховым, сообщает FootBoom.

По данным источника, греческий клуб планирует в летнее трансферное окно существенно омолодить состав, и 31-летний украинец не вписывается в их стратегию. Хотя, по условиям контракта, летом клуб мог пролонгировать соглашение еще на один сезон, а так Шахову придется искать новый клуб.

В нынешнем сезоне чемпионата Греции Шахов провел 11 матчей и отличился забитым мячом. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в один миллион и 200 тысяч евро.

Шахов покинул украинский футбол в 2016 году после распада "Днепра". За это время он успел поиграть за греческий ПАОК и итальянский "Лечче".

Как ранее сообщал "Телеграф", украинский легионер "Бенфики" Роман Яремчук в четверг отличился в игре против "Порту", однако это не спасло его команду от поражения. После 16 туров "Бенфика" занимает третье место в чемпионате Португалии с 37 очками. Лидируют "Порту" и "Спортинг", у которых по 44 балла.