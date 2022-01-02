Укр

Куртуа не дал Лунину шанса, а "Реал" сенсационно проиграл команде из пригорода (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Хетафе" - "Реал" Новость обновлена 02 января 2022, 18:06
"Хетафе" - "Реал"

Украинский вратарь вновь остался в запасе.

В воскресенье, 2 января, мадридский "Реал" Андрея Лунина, который недавно переболел коронавирусом, провел выездной поединок 19-го тура испанской Ла Лиги против "Хетафе" из пригорода столицы Испании. Встреча состоялась на стадионе "Колозеум Альфонсо Перес" и завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 1:0.

Победный гол в ворота "Реала" оформил турецкий нападающий "Хетафе" Энес Унал. На 9-й минуте поединка форвард "обокрал" центрального защитника "Сливочных" Эдера Милитао и легко переиграл Тибо Куртуа в ближнем бою.

Видеообзор матча "Хетафе" — "Реал":

Этот результат оставил "Реал" (46 очков) на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, "Хетафе" (18 очков) — 16-й. В следующем туре "Королевский клуб" сыграет с "Валенсией" (08.01.2022), а "Синие" — с "Севильей" (09.01.2022).

Добавим, что перед этой встречей кипер "Сливочных" Тибо Куртуа сдал положительный тест на COVID-19 и, казалось, Лунин наконец-то дебютирует в Примере, однако следующие тесты бельгийца показали негативный результат, и Тибо вернулся в строй.

Из-за отсутствия игровой практики Лунин может уйти из команды.

Теги:
#Футбол #ФК Реал #ФК Хетафе #Ла Лига #Тибо Куртуа #Андрей Лунин
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