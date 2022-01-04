Укр

Анчелотти дал Лунину шанс в "Реале", а Куртуа убрал из состава

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Андрей Лунин Новость обновлена 04 января 2022, 18:28
Андрей Лунин

Украинец впервые выйдет на поле в сезоне 2021/22.

В среду, 5 января, мадридский "Реал", который в последней игре умудрился проиграть "Хетафе" в чемпионате Испании (1:0), в рамках матча 1/16 финала Кубка Испании сыграет против "Алькояно" (начало — в 22:30 по киевскому времени). Номером один в этой встрече, похоже, будет украинский вратарь Андрей Лунин.

В опубликованной на официальной страничке мадридского суперклуба в Twitter заявке на игру с "Алькояно" не нашлось места бельгийскому вратарю Тибо Куртуа.

Перед игрой главный тренер "Сливочных" Карло Анчелотти в комментарии для официального сайта "Галактикос" сообщил, что даст Лунину шанс, а Куртуа будет отдыхать. Примечательно, то Тибо и вовсе не попал в заявку команды.

Отметим, на счету Лунина лишь одна игра за "Реал". Символично, что в прошлом сезоне Андрей вышел на поле именно в игре против "Алькояно". Тогда "Реал" также на стадии 1/16 финала сенсационно проиграл "Алькояно" со счетом 2:1 и покинул турнир. Добавим, что после этого украинец больше не стоял в рамке ворот "Королевского клуба". К слову, Анчелотти не раз заявлял, что даст Лунину шанс, но Куртуа не хочет давать конкурентам ни минуты и нацелен сыграть в каждом матче.

Добавим, что на Новый год стало известно, что Лунин станет отцом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лунин, который недоволен своим положением в "Реале", может оказаться в самом богатом клубе мира.

Теги:
#Футбол #ФК Реал #Кубок Испании #Андрей Лунин
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