Укр

Клюшкой в голову: в Украине забили необычный гол (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Павел Медведєв Новость обновлена 06 января 2022, 19:01
Павел Медведєв

Хоккеист исполнил свой фирменный бросок.

В матче украинской хоккейной Суперлиги Павел Медведев из ХК "Донбасс" отметился необычным взятием ворот ХК "Альтаир".

Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале лиги.

В матче 7-го тура регулярного сезона Суперлиги дружковский "Альтаир" принимал лидера первенства. Встреча завершилась убедительной победой гостей со счетом 2:5, а украшением игры стала шайба хоккеиста "Донбасса" Павла Медведева. Россиянин при счете 1:1 исполнил свой фирменный бросок, забив "гол-лакросс". Спортсмен, находясь за воротами поднял шайбу на крюк и закинул ее в ворота "Альтаира", попутно ударив вратаря клюшкой по голове.

Видео красивой шайбы Медведева в матче "Альтаир" — "Донбасс":

Видеообзор матча "Альтаир" — "Донбасс":

Добавим, что "Донбасс" с 16 очками лидирует в первенстве, а "Альтаир" (0 очков) занимает последнее, 6-е место.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Швейцарии хоккеисты попали под лед прямом во время игры. Уникальный момент сняли телекамеры. Кроме того, конфуз случился перед игрой команды из Беларуси.

Теги:
#Хоккей #ХК Донбасс #Гол
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