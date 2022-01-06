Клюшкой в голову: в Украине забили необычный гол (видео)
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Хоккеист исполнил свой фирменный бросок.
В матче украинской хоккейной Суперлиги Павел Медведев из ХК "Донбасс" отметился необычным взятием ворот ХК "Альтаир".
Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале лиги.
В матче 7-го тура регулярного сезона Суперлиги дружковский "Альтаир" принимал лидера первенства. Встреча завершилась убедительной победой гостей со счетом 2:5, а украшением игры стала шайба хоккеиста "Донбасса" Павла Медведева. Россиянин при счете 1:1 исполнил свой фирменный бросок, забив "гол-лакросс". Спортсмен, находясь за воротами поднял шайбу на крюк и закинул ее в ворота "Альтаира", попутно ударив вратаря клюшкой по голове.
Видео красивой шайбы Медведева в матче "Альтаир" — "Донбасс":
Видеообзор матча "Альтаир" — "Донбасс":
Добавим, что "Донбасс" с 16 очками лидирует в первенстве, а "Альтаир" (0 очков) занимает последнее, 6-е место.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Швейцарии хоккеисты попали под лед прямом во время игры. Уникальный момент сняли телекамеры. Кроме того, конфуз случился перед игрой команды из Беларуси.
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