Укр

Сокол стал обладателем Кубка Украины по хоккею

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Сокол стал обладателем Кубка Украины по хоккею Новость обновлена 07 января 2022, 12:32

6 января в столичном Дворце спорта прошел финальный матч Кубка Украины по хоккею, в котором за главный трофей боролись Сокол, титульным спонсором которого является Parimatch Ukraine и Кременчуг. Игра получилась интересной и достойной финала, но в итоге киевляне не оставили шансов сопернику – 4:1.

Сокол повел в счете уже в начале первого периода, отметился Антон Рубан, во втором периоде Елисеенко удвоил преимущество, а в третьем дело завершили Михнов и тот же Рубан. И только после этого Кременчуг смог забросить свою единственную шайбу, ее автором стал Казьянин.

Все могло сложиться и по-другому. В частности, после двух подряд удалений у Сокола. Но киевляне тогда смогли выстоять. Надо отдать должное и Кременчугу, несмотря на счет его игроки ни на миг не прекращали попытки отыграться и ни в чем не уступали сопернику. Игра получилась достаточно жесткая, так сильно каждая из команд хотела завоевать трофей.

Кстати, для Сокола Кубок Украины стал вторым в истории. Это достаточно неплохое достижение для команды, вернувшейся к болельщикам после длительной паузы всего полтора года назад. Можно не сомневаться, что киевляне на этом не остановятся и подарят нам еще немало ярких побед как во внутренних соревнованиях, так и на международной арене.

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