Укр

Чемпион мира по стрельбе случайно застрелил себя на охоте

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Кристиан Гилли Новость обновлена 08 января 2022, 14:52
Кристиан Гилли

Трагедия произошла в Италии.

Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров итальянец Кристиан Гилли умер в результате несчастного случая на охоте.

Об этом сообщает ansa.

По информации источника, 18-летний итальянец во время охоты с друзьями в провинции Пиза случайной выстрелил себе в живот. Сообщается, что выстрел произошел после того, как Кристиан нагнулся, чтобы взять новые патроны. На место трагедии оперативно прибыли спасатели, которые отвезли раненого Гилли в больницу. К сожалению, медики не сумели спасти молодого спортсмена. Кристиан скончался из-за сильного внутреннего кровотечения.

Гилли подавал большие надежды в Италии. В 2021 году Кристиан выиграл "золото" в личном, командном и смешанном командном зачете на чемпионате Европы, который проходил в хорватском Осиеке, а в октябре он стал чемпионом мира на юниорском уровне, добыв победу в Перу.

Ранее сообщалось о смерти прославленного советского штангиста Виктора Мазина. Тяжелоатлет умер от рака горла. Кроме того, недавно умер легендарный врач киевского "Динамо".

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#Стендовая стрельба
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