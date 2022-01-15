Укр

В "Дженоа" после увольнения Шевченко пришел россиянин

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Алексей Миранчук Новость обновлена 15 января 2022, 19:41
Алексей Миранчук

Российский футболист в ближайшее время присоединится к команде.

Атакующий полузащитник "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук в ближайшее время подпишет контракт с "Дженоа", которая 15 января уволила украинца Андрея Шевченко с поста главного тренера команды.

Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей страничке в Twitter.

По информации источника, "Дженоа" заплатила 2,5 млн евро "Аталанте" за аренду российского хавбека до конца текущего сезона. Кроме того, "Грифоны" получат право выкупа российского футболиста за 8 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн.

Напомним, Миранчук стал игроком "Аталанты" в сентябре 2020 года, перейдя в итальянский клуб из московского "Локомотива" за 14,5 млн евро. Игрок не сумел пробиться в стартовый состав "Богини". В текущем сезоне на счету россиянина 14 матчей, в которых он отличился одним голом и двумя голевыми передачами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко получит целое состояние из-за увольнения из "Дженоа". Украинец в своем последнем матче сыграл на выезде с "Миланом" (3:1), где он провел свои лучшие футбольные годы.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Серия А #Алексей Миранчук
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