В "Дженоа" после увольнения Шевченко пришел россиянин

Российский футболист в ближайшее время присоединится к команде.

Атакующий полузащитник "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук в ближайшее время подпишет контракт с "Дженоа", которая 15 января уволила украинца Андрея Шевченко с поста главного тренера команды.

Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей страничке в Twitter.

По информации источника, "Дженоа" заплатила 2,5 млн евро "Аталанте" за аренду российского хавбека до конца текущего сезона. Кроме того, "Грифоны" получат право выкупа российского футболиста за 8 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн.

Напомним, Миранчук стал игроком "Аталанты" в сентябре 2020 года, перейдя в итальянский клуб из московского "Локомотива" за 14,5 млн евро. Игрок не сумел пробиться в стартовый состав "Богини". В текущем сезоне на счету россиянина 14 матчей, в которых он отличился одним голом и двумя голевыми передачами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко получит целое состояние из-за увольнения из "Дженоа". Украинец в своем последнем матче сыграл на выезде с "Миланом" (3:1), где он провел свои лучшие футбольные годы.