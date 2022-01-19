"Какого хр*на": российский комментатор взбесился из-за решения "дружеского" Китая

В РФ заявили о двойных стандартах.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с биатлонистом сборной РФ Эдуардом Латыповым, которому китайские власти предписали провести 8 дополнительных дней в карантине перед Олимпиадой в Пекине.

Соответсвующее интервью Дмитрия появилось на сайте "Чемпионат".

Губерниев был в шоке от такого решения "дружеской" страны, ведь Латыпов заболел коронавирусом еще в начале января, провел 14 дней в карантине и сдал несколько отрицательных тестов на COVID-19. При этом Дмитрий отметил, что в подобной ситуации дополнительный карантин немцу Йоханнесу Кюну (тот здоров и готовится к ближайшим стартам с командой) не понадобился. Россиянин упрекнул руководство IBU, которое "признало" российскую вакцину "Спутник", но на деле спортсмены с другими вакцинами (признанными международным сообществом) проходят упрощенный карантин.

"Я все понимаю про вакцины, но у всех разный иммунитет. Если человек здоров, какого хр*на он сидит на карантине? Почему немцу (Кюну. — прим. ред.) можно выйти через неделю с одной вакциной, а Латыпову с другой — нельзя? Если ты болеешь тяжело и средне, то сидишь две недели, а если без симптомов, то тоже две недели? Какого хр*на? Обеспечьте нормальными тестами тогда. Если у нас такая дружба с Китаем, то почему мы не можем это решить? IBU говорил, что признал "Спутник". Так признал или нет? Очень много вопросов, а ответов очень мало. Никто ничего не понимает. Латыпову необходима соревновательная практика. Если он сейчас не примет участие в Антхольце, то это будет чревато. Это труба совсем", — заявил Губерниев.

Добавим, что Латыпов является одним из лидеров сборной РФ. В Кубке мира он идет на 11-м месте. В начале января Эдуард заболел коронавирусом и из-за этого пропустил этап КМ в Оберхофе (Германия). Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.

Напомним, Латыпов в этом сезоне угодил в конфуз.