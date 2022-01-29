Укр

Харитонов избил Спонга на вечере боев Нурмагомедова (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
171
Сергей Харитонов - Тайрон Спонг Новость обновлена 29 января 2022, 09:25
Сергей Харитонов - Тайрон Спонг

Хабиб организовал турнир в США.

В ночь на субботу, 29 января (время киевское), на FLX арене в Майами (штат Флорида, США) состоялся большой вечер смешанных единоборств Eagle FC 44, в главном событии которого в клетке сразились тяжеловесы Сергей Харитонов и Тайрон Спонг. Поединок завершился брутальным нокаутом.

Соответствующее видео доступно на страничке промоушена Хабиба Нурмагомедова в Instagram.

Россиянин Сергей Харитонов по прозвищу "Белый медведь" нокаутировал бывшего чемпиона Латинской Америки по кикбоксингу и непобежденного боксера Спонга из Нидерландов. "Охотника" от тяжелых травм спас рефери, который зафиксировал победу Сергея техническим нокаутом во втором раунде.

Видео нокаута в бою Сергей Харитонов — Тайрон Спонг:

Полное видео боя Сергей Харитонов — Тайрон Спонг:

Добавим, что Харитонов добыл свою 34-ю победу в профи при 9 поражениях. Спонг проиграл впервые, имея в своем послужном списке 3 боя в ММА.

Ранее "Телеграф" сообщал о странном подборе соперников на вечере ММА в Британии. Там организаторы провели бой между бодибилдером и "школьником".

Теги:
#Нокаут #Смешанные единоборства #Сергей Харитонов
Александр любил мотоциклы
Днепр
Выжил в плену и растил двух дочерей: что известно об убитом днепровским стрелком Буганове (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр любил мотоциклы
Выжил в плену и растил двух дочерей: что известно об убитом днепровским стрелком Буганове (фото)
Дата публикации
Категория
"Мисс Украина 2008" Ирина Журавская встречалась с неординарными мужчинами
Кому карьера политика, а кому тюрьма: как сложилась жизнь “Мисс Украина-2008” - первой жены Николая Тищенко
Дата публикации
Категория
Рябчук в суде
Суд согласился на запрошенную нацгвардейцем Рябчуком меру пресечения: мнения украинцев разделились
Дата публикации
Категория
На этой неделе заболеваемость коронавирусом в Украине рекордно подскочила
Украина третий день бьет рекорды заболеваемости COVID-19 за всю пандемию: заразилось уже 4 млн человек
Дата публикации
Категория
Гривна теряет свои позиции
До 80 гривен за доллар: что может произойти с курсом валют в 2022 году