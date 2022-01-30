Боец ММА нокаутировал соперника брутальным ударом ногой в голову (видео)

Дикий нокаут.

В ночь на воскресенье, 30 января, в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся большой вечер смешанных единоборств — Bellator 273. В основном карде шоу зрители стали свидетелями жуткого нокаута.

Соответствующее видео доступно на страничке Bellator в Instagram.

Уже в первом раунде американец Крис Гонсалес нанес своему соотечественнику Сааду Аваду сокрушающий удар ногой в голову. После такого хай-кика Саад рухнул на канвас, а Крис начал добивать оппонента. Рефери немного поздно, но все же остановил избиение и зафиксировал победу Гонсалеса техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Крис Гонсалес — Саад Авад:

Добавим, что Гонсалес добыл свою седьмую победу в профи при одном поражении. Авад проиграл в 14-й раз, имея в своем послужном списке 24 победы и одну ничью.

В главном поединке шоу чемпион лиги в тяжелом весе американец Райан Бейдер решением судей победил россиянина Валентина Молдавского. Итоговый счет — 48-47, 48-47, 48-47.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Харитонов нокаутировал Спонга на вечере ММА от Хабиба Нурмагомедова.