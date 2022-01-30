Боец ММА нокаутировал соперника брутальным ударом ногой в голову (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 31
Дикий нокаут.
В ночь на воскресенье, 30 января, в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся большой вечер смешанных единоборств — Bellator 273. В основном карде шоу зрители стали свидетелями жуткого нокаута.
Соответствующее видео доступно на страничке Bellator в Instagram.
Уже в первом раунде американец Крис Гонсалес нанес своему соотечественнику Сааду Аваду сокрушающий удар ногой в голову. После такого хай-кика Саад рухнул на канвас, а Крис начал добивать оппонента. Рефери немного поздно, но все же остановил избиение и зафиксировал победу Гонсалеса техническим нокаутом.
Видео нокаута в бою Крис Гонсалес — Саад Авад:
Добавим, что Гонсалес добыл свою седьмую победу в профи при одном поражении. Авад проиграл в 14-й раз, имея в своем послужном списке 24 победы и одну ничью.
В главном поединке шоу чемпион лиги в тяжелом весе американец Райан Бейдер решением судей победил россиянина Валентина Молдавского. Итоговый счет — 48-47, 48-47, 48-47.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Харитонов нокаутировал Спонга на вечере ММА от Хабиба Нурмагомедова.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-