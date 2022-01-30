Укр

Боец ММА нокаутировал соперника брутальным ударом ногой в голову (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
31
Крис Гонсалес - Саад Авад Новость обновлена 30 января 2022, 13:25
Крис Гонсалес - Саад Авад

Дикий нокаут.

В ночь на воскресенье, 30 января, в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся большой вечер смешанных единоборств — Bellator 273. В основном карде шоу зрители стали свидетелями жуткого нокаута.

Соответствующее видео доступно на страничке Bellator в Instagram.

Уже в первом раунде американец Крис Гонсалес нанес своему соотечественнику Сааду Аваду сокрушающий удар ногой в голову. После такого хай-кика Саад рухнул на канвас, а Крис начал добивать оппонента. Рефери немного поздно, но все же остановил избиение и зафиксировал победу Гонсалеса техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Крис Гонсалес — Саад Авад:

Добавим, что Гонсалес добыл свою седьмую победу в профи при одном поражении. Авад проиграл в 14-й раз, имея в своем послужном списке 24 победы и одну ничью.

В главном поединке шоу чемпион лиги в тяжелом весе американец Райан Бейдер решением судей победил россиянина Валентина Молдавского. Итоговый счет — 48-47, 48-47, 48-47.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Харитонов нокаутировал Спонга на вечере ММА от Хабиба Нурмагомедова.

Теги:
#Нокаут #Смешанные единоборства #Bellator
Мороз в начале февраля придет в центральные регионы
Украина
Начало февраля подготовило сюрприз: в какие регионы придет сильный мороз
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мороз в начале февраля придет в центральные регионы
Начало февраля подготовило сюрприз: в какие регионы придет сильный мороз
Дата публикации
Категория
Злоумышленник бросил фургон на одной из центральных улиц Василькова
Мужчину забил молотком, а женщину — зарезал: новые детали жуткого убийства в Киевской области (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Леонид Куравлев скончался после перенесенного коронавируса
Жалел Путина и поддержал захват Крыма: чем запомнился умерший Леонид Куравлев
Дата публикации
Категория
РФ перенесла военные учения в Атлантике
Россия сдалась: ирландские рыбаки "отогнали" военный флот РФ
Дата публикации
Категория
После ДТП на трассе Киев-Чоп в больницу попали 14 пассажиров автобуса
Во Львовской области в кювет перевернулся туристический автобус — 14 человек госпитализировали (фото и видео)