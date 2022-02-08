Одноклубник Ярмоленко ударил кошку: в сети всплыло шокирующее видео

Игрок сборной Франции угодил в скандал.

Защитник "Вест Хэма" и сборной Франции Курт Зума издевался над домашним питомцем.

Соответствующее видео утекло в сеть, сообщает The Sun.

В сети всплыли кадры, на которых звездный футболист пинает кошку, при этом все участники ролика только смеются. На видео видно, как француз бросает на пол кошку и бьет ее ногой. На другом ролике футболист бросает в мохнатого обувь и бьет питомца по морде. Примечательно, что шокирующий ролик опубликовал в Snapchat брат игрока.

По информации skysports, полиция не будет предъявлять обвинение футболисту.

Добавим, что и Зума и "Вест Хэм" сделали заявления из-за инцидента.

"Мы безоговорочно осуждаем действия нашего игрока в распространенном видео. Мы поговорили с Куртом и будем решать этот вопрос. Но мы хотели бы дать понять, что мы никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными", — гласит заявление "Молотобойцев".

"Хочу сказать, как глубоко я расстроен за всех, кого огорчило это видео. Хочу заверить всех, что две наши кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, и такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится", – заявил Зума.

Отметим, 27-летний Зума выступает на позиции центрального защитника. На его счету 15 матчей в текущем сезоне. Кроме того, Зума успел сыграть 9 игр за сборную Франции.

Ранее скандальный украинский футболист Александр Алиев заявил, что "женщина должна стоять возле плиты", а не заниматься футболом.