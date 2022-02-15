"Не хотите проверить у меня в трусиках?": россиянка ответила на обвинение в жульничестве на Олимпиаде
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Сборная ОКР выиграла обе лыжные эстафеты на играх в Пекине.
Шведский журналист Томас Петтерссон заподозрил сборную Олимпийского комитета России (ОКР) по лыжным гонкам в жульничестве на Олимпийских играх-2022. Российская лыжница Вероника Степанова высмеяла данное обвинение.
Соответствующий пост Вероника опубликовала на своей страничке в Instagram.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
В Швеции предположили, что успех ОКР и Германии в женской эстафете, возможно, связан с использованием запрещенной (в Европе) мази со фторсодержащим элементом. В ответ на эту публикацию Вероника пошутила, что ее следует проверить на наличие моторчика.
"Комментатору шведской газеты "Экспресс" Томасу Петтерссону чудится запрещенный (в Европе) фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине, он их просто чувствует на расстоянии — даже если их там нет. Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок", — пошутила Степанова.
Напомним, женская сборная ОКР выиграла лыжную эстафету, немки заняли второе место, а представительницы Швеции — третье. Сборную Украины исключили из соревнований.
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