"Не хотите проверить у меня в трусиках?": россиянка ответила на обвинение в жульничестве на Олимпиаде

Сборная ОКР выиграла обе лыжные эстафеты на играх в Пекине.

Шведский журналист Томас Петтерссон заподозрил сборную Олимпийского комитета России (ОКР) по лыжным гонкам в жульничестве на Олимпийских играх-2022. Российская лыжница Вероника Степанова высмеяла данное обвинение.

Соответствующий пост Вероника опубликовала на своей страничке в Instagram.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

В Швеции предположили, что успех ОКР и Германии в женской эстафете, возможно, связан с использованием запрещенной (в Европе) мази со фторсодержащим элементом. В ответ на эту публикацию Вероника пошутила, что ее следует проверить на наличие моторчика.

"Комментатору шведской газеты "Экспресс" Томасу Петтерссону чудится запрещенный (в Европе) фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине, он их просто чувствует на расстоянии — даже если их там нет. Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок", — пошутила Степанова.

Напомним, женская сборная ОКР выиграла лыжную эстафету, немки заняли второе место, а представительницы Швеции — третье. Сборную Украины исключили из соревнований.

15 февраля на Играх в Пекине проходит 11-й игровой день.