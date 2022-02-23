Яремчук забил гол и показал "трезубец" на весь мир: результаты матчей Лиги чемпионов 23 февраля (видео)

В главном еврокубке состоялось еще два матча плей-офф.

В среду, 23 февраля, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 прошли еще два матча 1/8 финала, в частности "Атлетико" принимал "Ман Юнайтед", а "Бенфика" украинца Романа Яремчука, который недавно подколол Виталия Миколенко в "Эвертоне", провела домашний поединок с "Аяксом".

"Атлетико" в Мадриде на стадионе "Метрополитано" расписал мировую с "Красными Дьяволами" со счетом 1:1. Первый гол на седьмой минуте игры записал на свой счет Жоау Феликс. А на 80-й минуте Энтони Эланга сравнял счет.

Видеообзор матча "Атлетико" — "Манчестер Юнайтед" (полное видео матча доступно на megogo):

Лиссабонская "Бенфика" и амстердамский "Аякс" выдали голевой триллер на "Эштадиу ду Бенфика" — 2:2. За гостей отметились Себастьен Алле и Душан Тадич, а за хозяев — Алле оформил автогол, а украинец Роман Яремчук сравнял счет во втором тайме. К слову, Роман появился на поле на 62-й минуте, а уже спустя 10 минут добил мяч в ворота гостей. После гола Роман снял игровую футболку, под которой была еще одна с изображением малого герба Украины — трезубца. Таким образом Яремчук поддержал Украину в тяжелые времена. Добавим, что за снятие футболки украинец получил желтую карточку.

Видеообзор матча "Бенфика" — "Аякс" (полное видео матча доступно на megogo):

Ответные игры в этих парах состоятся 15 марта. В турнирах под эгидой УЕФА не действует правило выездного гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что финал Лиги чемпионов 2021/22 могут перенести из Санкт-Петербурга.