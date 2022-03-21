Мир поддержит США и Великобританию в признании госструктур РФ террористическим организациями – депутат Сейма Литвы

Признание правительствами США и Великобритании государственных структур России террористическими организациями станет основанием для такого признания другими странами, в частности странами в Европе.

Об этом в комментарии Guildhall заявила депутат Сейма Литовской республики Литвы Вилия Алекнайте.

"Когда-то Даля Грибаускайте (экс-президент Литвы — ред.) уже бегло сказала, что Россия – террористическое государство и с российской стороны последовали реакции. С точки зрения юридической оценки, я думаю, что расследование, которое ведется в Гааге, преступления, которые фиксируются международным сообществом могут стать основанием для того, чтобы все европейские и демократические страны это признали (террористическую природу России – ред.)", — заявила политик.

"Я думаю, что лидерство таких стран, как США и Великобритания очень важно и если они сделают собственную сугестию (предложение о признании террористической природы российского государства – ред.), я думаю, что и другие страны могут присоединится к этому. Тем более что расследование ведется и доказательства собираются", — подытожил Вилия Алекнайте.

Ранее, член Палаты Лордов парламента Великобритании, Лорд Алекс Карлайл, который ранее работал независимым консультантом по законодательству Соединённого Королевства Великобритании в сфере терроризма заявил, что основываясь на фотографиях и других доказательствах преступлений России в Украине, правительственные структуры РФ такие как армия, Военно-морской флот, Военно-космические силы и политическая партия "Единая Россия" должны быть внесены в списки террористических организаций в Великобритании и США.

Аналогичное заявление сделали также и в немецком Бундестаге, депутат от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что военные преступления Путина в Украине, в частности взятие в заложники цивильного парамедика, позволяют квалифицировать действующий в России режим, как террористический.