Украинская теннисистка обыграла третью чемпионку турниров Grand Slam подряд (видео)

Спортсменка набрала феноменальную форму

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжила победный путь на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде. Во вторник, 3 мая, украинка в 1/8 финала обыграла британку Эмму Радукану.

Об этом сообщает официальный Twitter WTA.

В третьем раунде Калинина (№37 WTA) переиграла Радукану (№11 WTA) из Великобритании. Итоговый счет 6:2, 2:6, 6:4. Примечательно, что в прошлом раунде британка остановила еще одну представительницу Украины Марту Костюк.

Добавим, что 25-летняя Калинина в последних трех матчах оказалась сильнее чемпионок турниров Большого Шлема. В первом раунде украинка победила чемпионку US Open-2017 Слоан Стивенс, во втором — чемпионку Уимблдона-2017 и Ролан Гаррос-2016 Гарбинье Мугурусу. Радукану является чемпионкой US Open-2021. К слову, украинка впервые в своей карьере пробилась в 1/4 финала турнира WTA 1000 на грунте. В четвертьфинале Калинина сыграет против Жиль Тайхманн из Швейцарии (4 мая, начало — в 16:00).

Видеообзор матча Ангелина Калинина – Эмма Радукану:

Ранее сообщалось, что российских теннисистов отстранили от ТБШ Уимлдон-2022 из-за вторжения рф в Украину. Россияне пытались даже откупиться, чтобы сыграть в Британии.