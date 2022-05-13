Где и когда смотреть финал Лиги Европы 2021/22

В Мае определятся все победители еврокубков

В среду, 18 мая, во втором по значимости футбольном еврокубке состоится решающий матч — Немецкий "Айнтрахт" сыграет с шотландским "Рейнджерс".

В Украине эту игру можно будет посмотреть в прямом эфире на megogo и Volia TV.

Поединок "Айнтрахт" — "Рейнджерс" состоится в Севилье (Испания), начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Сервисы megogo и Volia TV покажут игру по подписке.

Напомним, франкфуртский "Айнтрахт" вышел в плей-офф ЛЕ с первого места в группе, где ему противостояли "Олимпиакос", "Фенербахче" и "Антверпен". В первом раунде плей-офф немцы одолели "Бетис" (2:1, 1:1), в четвертьфинале — "Барселону" (1:1, 2:3), а в 1/2 финала — "Вест Хэм" (2:1, 1:0).

"Рейнджерс" из Глазго занял 2-е место в группе, где выступал с "Лионом", "Спартой" и "Брондбю". В стыковом раунде шотландцы прошли "Боруссию" Д (2:2, 4:2). В 1/8 финала "Рейндерс" выбил "Црвену Звезду" (2:1, 0:3), в 1/4 финала — "Брагу" (3:1, 0:1), а в полуфинале — РБ Лейпциг (3:1, 0:1).

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