В россии заявили о коровах, которые "пичкают россиян допингом"

Российский спорт находится в изоляции

Молоко дойных коров из рф может содержать запрещенный мельдоний, а спортсмены, употребляющие его могут провалить допинг-тест.

Об этом заявил доцент кафедры спортивной медицины РГУФКСМиТ, кандидат биологических наук Александр Мирошников, передает ТАСС.

Мирошников отметил, что если выпивать один литр такого молока в день, то вполне возможно провалить допинг-тест на мельдоний.

"Мельдоний стал обнаруживаться в молоке, потому что коров начинают пичкать седативными препаратами, а они в организме животных могут превратиться в мельдоний. И это очередная проблема, которая нависает над нашими спортсменами, а не только загрязненные БАДы. Уже есть ряд исследований, которые говорят о том, что молоко будет фонить на мельдоний. Одна из работ, опубликованных в 2021 году, говорит о том, что один выпитый литр молока в день может дать положительный результат на мельдоний", – сказал Мирошников.

В сети со смехом восприняли данную информацию и пошутили, что Запад уже добрался до молока в рф.

В сети высмеяли заявления о российских коровах и мельдонии

Добавим, что большинство российских спортсменов отстранены от международных соревнований из-за вторжения рф в Украину.

Ранее сообщалось, что президент рф владимир путин заявил, что фигуристка Камила Валиева не нуждается в допинге, хотя на Олимпиаде-2022 стало известно, что она провалила допинг-тест.