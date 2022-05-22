Где и когда смотреть исторический финал Лиги конференций

Тирана примет финал еврокубка

В среду, 25 мая, в Тиране (Албания) на "Арене Комбетаре" состоится первый в истории финал Лиги конференций. В прямом эфире в Украине игру покажет megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Финал ЛК 2021/22 начнется в 22:00 по киевскому времени. Для просмотра игры на megogo необходима подписка (стоимость пробной — 29 грн).

Примечательно, что "Рома" не выигрывала крупные еврокубки. Римский клуб был финалистом Кубка европейских чемпионов (1984) и Кубка УЕФА (1991). А вот тренер "Волков" Жозе Моуринью получил уникальный шанс стать первым наставником в истории, который выиграет три основных еврокубка. В коллекции "Особенного" уже есть победы в ЛЧ и ЛЕ.

А вот "Фейеноорд" в своей истории выигрывал Кубок европейских чемпионов, Кубок УЕФА (дважды) и Межконтинентальный кубок.

Справка: Лига конференций — ежегодное соревнование футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы претендуют на участие в этой Лиге на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Это третий уровень европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что определился обладатель кубка Лиги Европы сезона 2021/22.

Напомним, украинский футболист Александр Зинченко выиграл АПЛ в четвертый раз.