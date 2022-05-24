Сборная Украины по матч-покеру отправляется на Nations Cup 2021. Рожденные в Украине – заряжены побеждать!

С 23 по 27 мая в Северной Македонии Сборная Украины по матчу-покеру будет защищать звание на Чемпионате Nations Cup 2021.

Украинская команда является двукратным и действующим чемпионом мира, а в ее составе играют как опытные покеристы, так и перспективные дебютанты:

чемпион мира по матч-покеру, ранер-ап Main Event EPT Артем Кобылинский (капитан команды)

чемпионка мира по матчу-покеру Анна Мазно

двухкратный чемпион мира по матчу-покеру, призер турниров WSOP Владимир Дрокин

стримерка PokerMatch, победительница многих онлайн-турниров Иванна Соя

обладатель трофеев европейских и украинских серий Василий Забродский

успешные украинские игроки Александр Петрик и Игорь Котик

Президент IFMP Патрик Нелли отметил: "Приятно видеть, как матч-покер воспринимается массовой аудиторией. У нас есть игроки всех возрастов, пола, физических возможностей и национальностей, которые соревнуются друг с другом на равных условиях, что свидетельствует об абсолютной инклюзивности этого вида спорта. Nations Cup 2021 представляет собой "спорт для всех", в который может играть кто угодно, а цифровой способ означает, что и где угодно. Мы рады вернуться вживую в Македонию".

Со дня основания команды ее титульным спонсором является компания PokerMatch. "Нас всегда объединял покер, а всех чемпионов – желание победить. Пусть это единение будет незыблемым. Мы уверены, что наша профессиональная команда достойно представит Украину на Кубке Наций. Все спортсмены выполняют важную социальную миссию, прославляя страну на весь мир и рассказывая о бесчеловечной агрессии со стороны россии. Поэтому силы и нравы нашим чемпионам – во всем остальном мы поможем!", – комментируют в компании PokerMatch.

Также впервые впервые партнером сборной выступит и компания Parimatch. Вместе с Всеукраинской федерацией спортивного покера компания Parimatch поддерживает украинских покеристов на пути к новым победам! Рожденные в Украине – заряжены побеждать!

Верим в победу и болеем за сборную Украины во время live-трансляций Кубка Наций на каналах PokerMatch в Twitch и YouTube.