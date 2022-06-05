Петраков перед матчем с Уэльсом убрал из состава сборной Украины 4 футболистов

"Желто-синие" сыграют в финале квалификации

За несколько часов до начала матча отбора на ЧМ-2022 Уэльс — Украина главный тренер нашей команды Александр Петраков, который отметился странным поведением на майском сборе, определился с составом на игру.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Тренеру пришлось убрать из состава сразу четырех исполнителей.

УЭЛЬС — УКРАИНА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Сообщается, что с Уэльсом точно не сыграет новоиспеченный обладатель кубка Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала" Андрей Лунин. Кроме того, места в заявке "Желто-синих" не нашлось Даниилу Сикану ("Ганза"), Денису Попову ("Динамо" К), и Даниилу Игнатенко ("Бордо").

Заявка сборной Украины на матч с Уэльсом

Вратари : Бущан, Пятов, Ризнык

: Бущан, Пятов, Ризнык Защитники : Соболь, Бондарь, Сирота, Забарный, Миколенко, Качараба, Караваев, Матвиенко

: Соболь, Бондарь, Сирота, Забарный, Миколенко, Качараба, Караваев, Матвиенко Полузащитники : Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Пихаленок, Зубков

: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Пихаленок, Зубков Нападающие: Яремчук, Довбик

Отметим, игру Уэльс — Украина можно будет посмотреть в прямом эфире по ТВ, а букмекеры дали неоднозначный прогноз на эту встречу.

Добавим, в предыдущем матче отбора на ЧМ-2022 наша сборная обыграла Шотландию (1:3).