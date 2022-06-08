У российского депутата началась истерика из-за формы сборной Украины

На форме нанесены контуры границ Украины

После матча сборной Украины в финале отбора европейской квалификации на ЧМ-2022 против команды Уэльса (1:0) российский депутат Борис Пайкин обратил внимание на форму "Желто-синих", на которой изображены контуры границ Украины с Крымом и Донбассом.

Соответствующий комментарий российского депутата доступен на ТАСС.

Пайкин умудрился сравнять принт на футболке сборной Украины с формой российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение с буквой Z на груди. Россиянин считает, что международные организации должны наказать сборную Украины за использования контуров границ Украины на игровой амуниции, ведь Куляка наказали годичным баном.

"Мы должны в правовом поле отстаивать интересы своих спортсменов, в аналогичной ситуации наш гимнаст Иван Куляк был дисквалифицирован на год. Будут ли дисквалифицированы украинские футболисты за аналогичный поступок? Если нет, то международные спортивные организации вновь покажут свою ангажированность. Мы не жаждем, как говорится, крови, наши спортивные федерации не опускаются до сведения счетов в релизах и комментариях. Но правовую оценку любого действия следует требовать, только так мы можем защитить достоинство наших спортсменов", — заявил Пайкин.

В сети высмеяли заявление Пайкина.

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Напомним, в россии заступились за Куляка, а некоторые назвали его настоящим мужчиной.