"Помирать вы приедете сюда": российский тренер накинулся на спортсменок, "сбежавших" из рф

Россиянин даже заговорил на украинском

Экс-тренер сборной россии Евгений Трефилов, который недавно оскорбил норвежцев, негативно отреагировал на переход российских гандболисток Анны Вяхиревой и Дарьи Дмитриевой в европейские клубы.

Соответствующее интервью Трефилова доступно на Матч ТВ.

Вяхирева заключила контракт с норвежским "Виперс Кристиансанд", а Дмитриева – со словенским "Кримом", что сильно не понравилось российскому тренеру. Трефилов добавил, что считает данный поступок спортсменок предательством.

"Уже слышал критику на свое мнение, но я свою походку не меняю. У нас тяжелейшее положение сейчас, мы полностью закрытые. И в связи с их уходом уровень нашего гандбола понизится катастрофически, это тяжелейший удар для нашего вида спорта.

Как же они это не понимают? Мы уже прожили 90-е годы, и их итоги для нашего спорта всем известны. Я им могу ответить одно: да, "Це – Европа". Видимо, захотелось поиграть в Европе.

Да, хорошо, играйте. Но запомните: помирать вы все равно приедете сюда, в эту Пырловку, там вы никому не нужны. Нужно человеком оставаться", — заявил Трефилов.

Ранее сообщалось, что в россии предложили награждать российских спортсменов шоколадными медалями.

Напомним, бывший руководитель Формулы-1 обвинил президента Украины в начале войны.