"Динамо" – "Фенербахче": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Киевляне начнут еврокубки "домашней" игрой

Первый матч киевского "Динамо" и турецкого "Фенербахче", в котором букмекеры с трудом назвали фаворита, во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 покажет телеканал Setanta Sports.

Об этом сообщает официальная страничка телеканала в Instagram. Setanta Sports покажет игру Лиги чемпионов бесплатно.

Первая игра киевлян с турками пройдет в среду, 20 июля, на стадионе "Мейски" в польском Лодзе. Начало поединка запланировано на 21:00 по киевскому времени. Игру можно будет посмотреть бесплатно на setantasports.com. Кроме того, просмотр поединка будет доступен и на медиа-сервисе megogo (требуется подписка — Ред.). Рассудит "Динамо" и "Фенербахче" швейцарская бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом.

Добавим, что ответный матч между командами пройдет в Стамбуле 27 июля. Победитель двухматчевой дуэли выйдет в третий раунд квалификации ЛЧ. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 18 июля.

Ранее сообщалось, что на войне с оккупантами погиб бывший футболист "Динамо".

Напомним, форвард "Бело-синих" выбросил все российские флажки в мусорку на глазах россиян.