Букмекеры дали неутешительный прогноз для Украины на четвертьфинал ЧМ-2022 по волейболу

Украинцы считаются аутсайдерами в четвертьфинале

Сборная Украины по волейболу после победы над Нидерландами (3:0) в 1/8 чемпионата мира по волейболу сыграет против Словении в четвертьфинале. Букмекеры считают, что словенцы являются безоговорочными фаворитами во встрече.

Об этом сообщает pm.ua. По мнению специалистов, хозяева площадки выиграют поединок.

Аналитики предлагают сделать ставку на победу Словении с коэффициентом 1,18. В то же время успех украинцев менее вероятен — 4,90.

Прогноз букмекеров на матч ЧМ-2022 по волейболу Словения — Украина (данные за 6 сентября):

Пари-Матч: (победа Словении 1,18 — победа "Украины" 4,90)

Игра Словения — Украина состоится в среду, 7 сентября, в Любляне, начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине матч "Желто-синих" будет доступен совершенно бесплатно сразу на нескольких платформах.

Напомним, на групповом этапе украинцы добыли 2 победы в 3 матчах. В первом туре украинские волейболисты были разгромлены Сербией (0:3), затем "Желто-синие" обыграли Тунис (3:0), В 3-м туре "Желто-синие" одолели Пуэрто-Рико (3:1).