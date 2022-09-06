Букмекеры дали неутешительный прогноз для Украины на четвертьфинал ЧМ-2022 по волейболу
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Украинцы считаются аутсайдерами в четвертьфинале
Сборная Украины по волейболу после победы над Нидерландами (3:0) в 1/8 чемпионата мира по волейболу сыграет против Словении в четвертьфинале. Букмекеры считают, что словенцы являются безоговорочными фаворитами во встрече.
Об этом сообщает pm.ua. По мнению специалистов, хозяева площадки выиграют поединок.
Аналитики предлагают сделать ставку на победу Словении с коэффициентом 1,18. В то же время успех украинцев менее вероятен — 4,90.
Прогноз букмекеров на матч ЧМ-2022 по волейболу Словения — Украина (данные за 6 сентября):
- Пари-Матч: (победа Словении 1,18 — победа "Украины" 4,90)
Игра Словения — Украина состоится в среду, 7 сентября, в Любляне, начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине матч "Желто-синих" будет доступен совершенно бесплатно сразу на нескольких платформах.
Напомним, на групповом этапе украинцы добыли 2 победы в 3 матчах. В первом туре украинские волейболисты были разгромлены Сербией (0:3), затем "Желто-синие" обыграли Тунис (3:0), В 3-м туре "Желто-синие" одолели Пуэрто-Рико (3:1).