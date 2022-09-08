Позор "Ливерпуля" и феерия Левандовски: результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 7 сентября

Первый тур Лиги чемпионов подарил немало сенсаций

В среду, 7 сентября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23 были сыграны заключительные матчи первого тура, который также подарил несколько сенсаций днем ранее.

Во всех играх среды был забит как минимум один гол, передает официальный сайт УЕФА. В центральном поединке игрового дня встречались "Интер" и "Бавария".

Мюнхенский клуб на правах фаворита без проблем одолел итальянцев. Комфортную победу чемпиону Германии принес точный удар Лероя Сане и автогол Данило Д’Амброзио. Апсетом дня стало разгромное поражение "Ливерпуля", который умудрился крупно проиграть "Наполи". Один из лучших футболистов мира Роберт Левандовски, похоже, адаптировался в "Барселоне" и оформил хет-трик против скромной "Виктории".

Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 7 сентября

"Аякс" – "Рейнджерс" 4:0

"Айнтрахт" – "Спортинг" 0:3

"Тоттенхэм" – "Марсель" 2:0

"Наполи" – "Ливерпуль" 4:1

"Интер" – "Бавария" 0:2

"Брюгге" – "Байер" 1:0

"Барселона" – "Виктория" (Пльзень) 5:1

"Атлетико" – "Порту" 2:1

Турнирное положение команд в Лиге чемпионов после 1-го тура

Напомним, донецкий "Шахтер" также подарил сенсацию в ЛЧ. Во вторник "Горняки" разгромили немецкий РБ "Лейпциг" со счетом 1:4. У нас на сайте доступен видеообзор этого поединка.

Ранее сообщалось, что "Динамо" не сумело пробиться в групповой этап ЛЧ, дважды уступив в квалификации "Бенфике".