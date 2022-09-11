Сборная Украины покидает Евробаскет, уступив в нервной концовке Польше (видео)

Украинцы попрощались с Евробаскетом-2022

В воскресенье, 11 сентября, сборная Украины по баскетболу провела матч 1/8 финала чемпионата Европы-2022 против команды Польши.

Встреча состоялась в Берлине и завершилась со счетом 86:94 (21:24, 24:18, 22:27, 19:25) в пользу Польши передает Федерация баскетбола Украины в Facebook. Таким образом, команда Польши в четвертьфинале Евро-2022 сыграет со Словенией.

Ключевой стала последняя четверть, где украинцы сначала отпустили поляков в отрыв, а затем в нервной концовке практически догнали соперников. К сожалению, реализация подвела "Желто-синих", и в следующую стадию турнира отправится команда Польши.

Полное видео матча Украина — Польша

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Групповая стадия Евробаскета-2022 проходила на территории 4 стран — Германии, Чехии, Италии и Грузии. Плей-офф и финал пройдут в Берлине. Решающая игра запланирована на 18 сентября.

Сборная Украины вышла из своей группы со второго места, набрав 8 очков. Напомним, в 1-м матче группового раунда украинцы разгромили команду Великобритании (90:61), а затем в тяжелейшем поединке одолели эстонцев (73-74). В 3-м туре "Желто-синие" добыли волевую победу над Италией (73:84). В заключительных матчах групповой стадии наша команда уступила Греции (99:79) и Хорватии (90:85).