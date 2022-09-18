"Саня, вперед!": оккупанты на передовой испугались наступления украинцев, которые болели за Усика (видео)

Украинцы так шумели, что заставили паниковать россиян в окопах

Украинские военные на передовой так смотрели бой между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-3, 22 КО), что напугали оккупантов.

Об этом в комментарии Luckypunch.net рассказал командир ДБ ветеранов морской пехоты "Штурм" Юрий Микуляк. Он отметил, что россияне подумали, что украинцы вот-вот начнут атаку из-за шума на украинских позициях.

"Когда ребята смотрели бой на передовой, расстояние от окопов наших до русских составляло 100 метров. Когда наши начали кричать "Саня, вперед!", те с перепуга подумали, что наши в атаку идут. У них паника началась, они начали суетиться и бегать. Думал, что они покинут позиции", – рассказал Микуляк.

Микуляк отметил, что Александр очень сильно помогал украинским войскам еще до полномасштабного вторжения рф. А после победы Усика и его обращения к батальону "Штурм" моральный дух солдат вырос в несколько раз.

Напомним, в бою с Джошуа Усик защитил свои чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, а также завоевал вакантный пояс The Ring. Поединок продлился 12 раундов, а один из судей загадочным образом отдал победу британцу. У нас на сайте доступны лучшие моменты этой схватки.