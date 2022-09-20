Тренер сборной россии надеется попасть на Олимпиаду, оправдывая войну против Украины

Тренер полностью поддерживает российские власти

Российские гимнасты не будут осуждать "спецоперацию" в Украине для попадания на Олимпийские игры в Париже.

Об этом заявила главный тренер сборной россии по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, комментируя потенциальный недопуск рф на Игры-2024, передает metaratings.ru. Тем не менее она надеется, что ее команду допустят к Олимпиаде. Кроме того, Родионенко допустила, что сборная рф может выступить на ОИ под нейтральным флагом, если на это дадут добро в кремле.

"Мы уже выступали на Олимпиаде-2016 года без флага и гимна, что нам еще делать? Если они будут нас заставлять, чтобы мы осудили спецоперацию, отказались от происходящего в стране, мы этого делать, конечно, никогда не будем.

Если нам скажут, что разрешают участвовать без флага и гимна, и будет решение от нашего руководства, то, конечно, мы поедем, мы уже так участвовали", — заявила Родионенко.

Недавно в рф предложили перенести Олимпиаду-2024 в россию.

Ранее сообщалось, что сборную россии по футболу отстранили от Евро-2024.