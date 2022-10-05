Бывший соперник Кличко пытался убить мужчину

Дэвид Хэй повздорил со зрителем на концерте

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй предстал перед судом. Его обвиняют в нападении на мужчину.

Хэй вместе со своей девушкой посетил концерт в Лондоне. И в антракте сцепился с одним из зрителей, сообщает ВВС. Тот, якобы, высказался нелициприятно о боксере и его спутнице.

Версия обвинителя

Хэй схватил руками за горло мужчину и угрожал ему расправой. Дэвид четко произнес, что убьет его, если услышит хотя бы одно слово.

Версия защиты

Адвокат боксера заявил, что никому Хэй не угрожал и за горло не хватал. Он просто взял мужчину за плечо и попросил его вести себя вежливее.

Точка в суде пока не поставлена.

Дэвид Хэй — чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC (2007—2008), WBA (2007—2008), WBO (2008), а также авторитетного журнала The Ring (2007—2008). Чемпион мира в супертяжелой весовой категории по версии WBA (2009—2011).

На профессиональном ринге провел 32 боя — 28 побед (26 нокаутом) и 4 поражения.

В 2011 году Дэвид Хэй провел чемпионский бой с Владимиром Кличко и проиграл единогласным решением судей.

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