"Попа не забудь взять в ринг": на Ломаченко перед боем обрушилась волна хейта
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Украинцы массово критикуют боксера за неоднозначную позицию
В сети появилось промо видео боя бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях, двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) из Украины с непобедимым американцем Джермейном Ортисом (16-0-1, 8 КО).
Ролик опубликовал украинский боксер на своей странице в Instagram. На кадрах говорится, что Loma отказался от боя мечты за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе ради защиты своей родины. Спустя месяцы после начала полномасштабного вторжения рф Василий решил вернуться на ринг.
Пользователи в сети разделились во мнении касательно предстоящего шоу бокса с участием известного украинца. Некоторые украинцы не простили известному соотечественнику длительное молчание касательно войны (боксер ни разу не назвал рф страной агрессором, — Ред.), позицию насчет УПЦ (МП), представителей которых спортсмен охотно пиарит на свою многомиллионную аудиторию. Один из пользователей в комментариях даже отметил, чтобы Василий не забыл взять с собой попа в ринг. Кроме того, многие юзеры до сих пор вспоминают Василию выход на ринг без флага Украины.
Напомним, вечер бокса с участием украинца состоится в субботу, 29 октября, в Нью-Йорке. Украинцы смогут посмотреть шоу в прямом эфире, а "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис. К слову, Василий является безоговорочным фаворитом поединка.
Ранее сообщалось, что в сети назвали Ломаченко "разносчиком пропаганды".