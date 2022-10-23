"Попа не забудь взять в ринг": на Ломаченко перед боем обрушилась волна хейта

Украинцы массово критикуют боксера за неоднозначную позицию

В сети появилось промо видео боя бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях, двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) из Украины с непобедимым американцем Джермейном Ортисом (16-0-1, 8 КО).

Ролик опубликовал украинский боксер на своей странице в Instagram. На кадрах говорится, что Loma отказался от боя мечты за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе ради защиты своей родины. Спустя месяцы после начала полномасштабного вторжения рф Василий решил вернуться на ринг.

Пользователи в сети разделились во мнении касательно предстоящего шоу бокса с участием известного украинца. Некоторые украинцы не простили известному соотечественнику длительное молчание касательно войны (боксер ни разу не назвал рф страной агрессором, — Ред.), позицию насчет УПЦ (МП), представителей которых спортсмен охотно пиарит на свою многомиллионную аудиторию. Один из пользователей в комментариях даже отметил, чтобы Василий не забыл взять с собой попа в ринг. Кроме того, многие юзеры до сих пор вспоминают Василию выход на ринг без флага Украины.

В сети критикуют Ломаченко перед боем с Ортисом

Промо боя Ломаченко - Ортис

Напомним, вечер бокса с участием украинца состоится в субботу, 29 октября, в Нью-Йорке. Украинцы смогут посмотреть шоу в прямом эфире, а "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис. К слову, Василий является безоговорочным фаворитом поединка.

Ранее сообщалось, что в сети назвали Ломаченко "разносчиком пропаганды".