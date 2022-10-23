Легенда Голливуда похвастался фото с Усиком и позвал боксера в "Неудержимые"

Дольф Лундгрен познакомился с Александром Усиком в США

Чемпион мира по боксу Александр Усик провел благотворительный вечер в США. На нем боксер познакомился со знаменитым голливудским киноактером Дольфом Лундгреном.

Об этом сам актер рассказал на своей страничке в Instagram.

"Во время обеда в Беверли-Хиллз с чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Александром Усиком, который имеет три из четырех титулов чемпиона мира после победы над Джошуа в сентябре этого года.

Хороший парень и отличный боец, фактически вернувшийся в Киев после вторжения, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам Украины. Жесткий товарищ по оружию для "Неудержимых 5", – написал Лундгрен.

"Неудержимые" — серия из четырех фильмов, проект Сильвестра Сталлоне и Ави Лернера, как дань уважения блокбастерам боевиков 1980-х и 1990-х годов, с участием множества известных актеров Голливуда. Одну из главных ролей в фильме исполняет Лундгрен.

Ранее мы писали, что президент Всемирного боксерского совета вручил Александру Усику уникальный пояс.

Напомним, что недавно Зеленский сделал Усика послом. Чемпион будет отвечать за восстановление Киевской области.