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Легенда Голливуда похвастался фото с Усиком и позвал боксера в "Неудержимые"

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Легенда Голливуда похвастался фото с Усиком и позвал боксера в "Неудержимые" Новость обновлена 23 октября 2022, 17:05

Дольф Лундгрен познакомился с Александром Усиком в США

Чемпион мира по боксу Александр Усик провел благотворительный вечер в США. На нем боксер познакомился со знаменитым голливудским киноактером Дольфом Лундгреном.

Об этом сам актер рассказал на своей страничке в Instagram.

"Во время обеда в Беверли-Хиллз с чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Александром Усиком, который имеет три из четырех титулов чемпиона мира после победы над Джошуа в сентябре этого года.

Хороший парень и отличный боец, фактически вернувшийся в Киев после вторжения, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам Украины. Жесткий товарищ по оружию для "Неудержимых 5", – написал Лундгрен.

"Неудержимые" — серия из четырех фильмов, проект Сильвестра Сталлоне и Ави Лернера, как дань уважения блокбастерам боевиков 1980-х и 1990-х годов, с участием множества известных актеров Голливуда. Одну из главных ролей в фильме исполняет Лундгрен.

Ранее мы писали, что президент Всемирного боксерского совета вручил Александру Усику уникальный пояс.

Напомним, что недавно Зеленский сделал Усика послом. Чемпион будет отвечать за восстановление Киевской области.

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#Боксер #Дольф Лундгрен #Александр Усик