Лобановскому бы понравилось: форвард "Атлетико" забил гол в стиле мэтра

Антуан Гризманн исполнил "сухой лист"

В 11 туре чемпионата Испании "Атлетико" в гостях обыграл "Бетис" — 2:1. Дублем в составе мадридского клуба отличился форвард Антуан Гризманн. Ранее француз забивал сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

Оба гола "Бетису" Гризманн забил во втором тайме. Первый стал настоящим шедевром. Нападающий исполнил "сухой лист" — гол прямым ударом с углового. В свое время это было фишкой форварда "Динамо" Валерия Лобановского.

Обзор матча "Бетис" — "Атлетико"

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