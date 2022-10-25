Ломаченко выбрал себе в спарринг-партнеры нокаутера
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Украинца готовил к бою Стивен Галеано
Американский боксер первого полусреднего веса Стивен Галеано рассказал, что готовил Василия Ломаченко к бою с Джемейном Ортисом. Поединок состоится 29 октября. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис.
"Удивительный 7-недельный лагерь вместе с легендой, чемпионом мира в трех дивизионах и двукратным олимпийским чемпионом Ломаченко.
Благодарю вас за возможность позволить мне вернуться к тебе в лагерь во второй раз", — написал Галеано в Instagram.
Интересно, что рост Галеано составляет 183 см, рост Ломаченко — 170 см, рост Ортиса — 173 см. Ранее еще один высокорослый боксер проводил спарринги с Ломаченко.
Стивен Галеано на профессиональном ринге провел 12 боев и все выиграл — 9 побед нокаутом.
Напомним, что менеджер Эгис Климас рассказал, как после начала полномасштабной войны в Украине пытался организовать бой Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира. Он хотел, чтобы Ломаченко остался в Румынии, но боксер на лодке поплыл домой.
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Ранее мы писали, что компания Top Rank изобразила Ломаченко в образе маньяка-убийцы. И на это были веские причины.