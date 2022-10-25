"Селтик" - "Шахтер": стартовые составы на матч Лиги чемпионов

"Шахтер" выставил боевой состав на игру с "Селтиком"

Во вторник, 25 октября, "Горняки" сыграют в 5-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против "Селтика". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию встречи.

Накануне начала матча стали известны стартовые составы команд. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Селтик": Харт – Юранович, Картер-Викерс, Енц, Тейлор – О'Райли, Хатате – Абада, Хакшабанович, Якумакис – Фурухаси;

Запасные: Бейн, Сигрист, Муй, Тернбулл, Маккарти, Бернабеи, Абильдгор, Маэда, Форрест, Релстон;

"Шахтер": Трубин – Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Мудрик – Траоре;

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицкий, Сикан, Криськив, Джурасек, Кулаков, Топалов, Конопля, Козик, Петряк.

Напомним, матч "Селтик" — "Шахтер" состоится в Глазго на стадионе "Селтик Парк", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Этот поединок покажут в Украине в прямом эфире. К слову, "Горняки" являются аутсайдерами матча, по мнению букмекеров.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" пропустил матч чемпионата Украины ради подготовки к "Селтику".