Тайсон Фьюри записал сольный трек: песню боксера слушайте на всех стриминговых платформах

Все средства от прибыли будут переданы в благотворительную организацию

Уже 3 декабря Тайсон Фьюри проведет бой против Дерека Чисоры. Но не только о боксе думает чемпион мира по версии WBC. Фьюри решил записать свой сольный трек. Им станет кавер на песню Нила Даймонда Sweet Caroline.

Тайсон нередко выступал в роли певца, исполняя знаменитые хиты после своих побед прямо в ринге. Боец посвящал песни жене, пел хором вместе с болельщиками или своим промоутером Бобом Арумом. На этот раз трек в исполнении двукратного чемпиона мира будет официально продаваться на всех стриминговых сервисах.

Выпуск записи намечен на 11 ноября. Все 100% прибыли будут переданы в благотворительную организацию Talk Club, занимающуюся вопросами психического здоровья мужчин, сообщает fightnews.info.

Напомним, что Тайсона Фьюри не включили в рейтинг The Ring. На первом месте там Деонтей Уайлдер.

Недавно журнал The Ring вручил Александру Усику специальный чемпионский пояс.