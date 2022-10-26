В Украине хотят проводить футбольные матчи со зрителями: сколько фанатов пустят на трибуны

После полномасштабного вторжения рф все матчи в Украине проходят без зрителей из соображений безопасности

Чемпионат Украины по футболу сезона 2022/23 из-за потенциальных ракетных ударов со стороны рф проходит без болельщиков на трибунах. Тем не менее некоторые футбольные функционеры выступают за присутствие зрителей.

С соответствующим призывом выступил президент "Вереса" Иван Надеин. Об этом функционер написал на своей странице в Instagram. О н предлагает ограничить количество присутствующих на стадионе людей количеством мест в укрытии. Вместе с известным блогером Дмитрием Поворознюком президент "Народного клуба" поинтересовался мнением болельщиков на этот счет.

"Количество людей = количество мест в укрытии. Если клуб – организатор матча… То решение о зрителях на трибуне должен принимать клуб с согласованием с военной администрацией региона.

Каждый зритель сам понимает риски. Во время ковида зрители на трибунах могли заражать других, а во время войны существует угроза прилета ракеты. Готов в таких условиях идти на футбол – приходи. Не готов – можно смотреть дома.

Что думаете о такой инициативе президента Вереса?" — написал Поворознюк.

Мнение любителей футбола разделились. Одни считают, что поход на стадион с бомбоубежищем более безопасно, чем сидеть дома. Другие категорически против, ведь на кону могут стоять жизни людей.

В сети неоднозначно восприняли ин ициативу президента Вереса

Добавим, на данный момент по протоколу безопасности на матче в Украине может присутствовать не больше 280 человек, которые непосредственно нужны для проведения игры.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" провел эмоциональный матч с "Селтиком" в Лиге чемпионов (1:1). После игры тренер "Горняков" Игор Йовичевич даже запел.