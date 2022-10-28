Получил удар ножом в спину: футболиста чуть не зарезали в супермаркете

Пабло Мари стал жертвой нападения в Милане

Известный испанский футболист Пабло Мари получил тяжелые ранения в супермаркете на окраинах Милана. Неизвестный мужчина накинулся с ножом на посетителей магазина. Всего пострадали шесть человек: пять посетителей и кассир. Один мужчина скончался. Ранее футболист получил пулю в грудь от своего друга.

Пабло Мари, который выступает за клуб "Монца" был в магазине с женой и ребенком, когда 46-летний мужчина схватил с полки нож и бросился на посетителей. Мари получил удар кулаком в подбородок, а затем нож в спину.

Управляющий директор "Монцы" Адриано Галлиани заявил, что у Мари довольно глубокая рана, пишет Фокус.

"У Пабло Мари глубокая рана на спине, которая, к счастью, не задела жизненно важные органы. Его жизни ничего не угрожает, он должен быстро поправиться", — рассказал Галлиани.

Нападающего задержали. Мотив нападения был неизвестен. Итальянские власти заявили, что нет никаких признаков, указывающих на терроризм.

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