Ломаченко пойдет в армию после боя с Ортисом, если понадобится

Боксер после боя в США планирует вернуться на родину

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) после боя с американцем Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 КО) собирается вернуться в Украину и вновь взяться за оружие, если в этом будет необходимость. "Телеграф" проведет трансляцию супербоя Ломаченко — Ортис.

Об этом заявил промоутер Боб Арум накануне шоу бокса Ломаченко — Ортис, передает skysports. Арум надеется, что с Василием все будет в порядке в Украине, ведь тогда можно будет организовать супербой украинца с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни.

"Разговаривал с Дэвином Хэйни и его отцом. Они готовы, как хорошие спортсмены, дать Ломаченко шанс выиграть титулы. Если Ломаченко не пострадает, не дай бог, в захватнической войне, которая идет в его стране.

Я спросил Василия, останется ли он здесь после боя. Он сказал, что нет. Он возьмет несколько недель и вернется в Украину, и, если нужно, снова возьмется за винтовку. Опять же, есть вещи в жизни, которые гораздо важнее спорта и за то, сколько денег можно заработать, занимаясь им", — сказал Арум.

Бой Ломаченко — Ортис состоится в субботу, 29 октября, в Нью-Йорку (США). В Украине можно посмотреть поединок только на ОТТ-платформе megogo. Добавим, что букмекеры абсолютно не верят в соперника украинца.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Василий вступил в ряды теробороны.