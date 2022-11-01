Франция навсегда исключила игрока из сборной за переход в российский клуб

Баскетболист перешел в российский клуб, хотя обещал не делать этого

Баскетболист Томас Эртель после участия на Евробаскете-2022, на котором команда Украины сумела выйти из группы, был исключен из сборной Франции

Об этом заявил президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта, передает lequipe. Игрок ранее был ознакомлен с позицией страны касательно участия в Единой лиге ВТБ (чемпионат рф по баскетболу).

Перед Евробаскетом-2022 Федерация обязала всех игроков сборной подписать документ о том, что они не будут выступать в россии и Беларуси, пока и дет война в Украине. Эртель подписал соглашение и сыграл на ЧЕ, где французы дошли до финала. Однако после турнира он перешел в "Зенит" (Санкт-Петербург), заявив, что ему абсолютно плевать на критику со стороны общественности.

"Мы можем рассмотреть возвращение тех, кто уже находился в россии к тому моменту и не подписывал документ, но Томасу Эртелю мы все четко объяснили, а он не выполнил своих обязательств. На данный момент я думаю, что в сборной Франции его больше не будет. Все кончено", – заявил Сьюта.

Также в чемпионате рф по баскетболу играют форвард Ливио Жан-Шарль (ЦСКА) и центровой Эртель Лабери (УНИКС), которые летом были временно исключены из сборной Франции после подписания контрактов с российскими клубами.

Ранее сообщалось, что шахтер покорил сердца болельщиков, прийдя с сыном на баскетбол в рабочей одежде.

Напомним, россию и Белорусь выгнали с Евробаскета-2023 среди женских сборных.