На глазах украинца чуть не случилась трагедия: его партнер по команде потерял сознание (видео)

Вильфредо Леон ударился головой о паркет

Матч Суперкубка Италии по волейболу между "Перуджей" и "Чивитановой" едва не завершился трагедией. Лидер сборной Польши и игрок "Перуджи" Вильфредо Леон потерял сознание и долго не мог прийти в себя.

В пятом сете, после удара по мячу, Леон неудачно приземлился и головой ударился о паркет. Игрок потерял сознание и долго не реагировал на врачей, пытавшихся его спасти.

К счастью, Вильфредо удалось поднять на ноги и отправить на скамейку запасных. После игры польский волейболист признался, что на время потерял память и не может вспомнить, что произошло.

Суперкубок Италии выиграла "Перуджа", за которую выступает украинец Олег Плотницкий. Именно его признали лучшим игроком матча. Ранее Плотницкий стал лучшим на чемпионате мира.

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