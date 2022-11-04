Укр

"Днепр-1" узнал возможных соперников по плей-офф Лиги конференций

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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"Днепр-1" продолжает играть в еврокубках Новость обновлена 04 ноября 2022, 09:53
"Днепр-1" продолжает играть в еврокубках. Фото ФК Днепр-1

Украинцы сыграют с командой, которая вылетела из Лиги Европы

Завершился групповой этап Лиги конференций. Увы, "Днепр-1" в гостях проиграл клубу "АЗ Алкмаар". Поэтому наша команда заняла второе место в группе и теперь сыграет стыковой матч с клубом, который вылетел из Лиги Европы.

Среди потенциальных противников украинцев такие известные имена, как "Лацио", "Трабзонспор"…

Возможные соперники "Днепра-1" в стыковых матчах:

  • "Буде-Глимт" (Норвегия)
  • "АЕК Ларнака" (Кипр)
  • "Лудогорец" (Болгария)
  • "Брага" (Португалия"
  • "Шериф" (Молдова)
  • "Лацио" (Италия)
  • "Карабах" (Азербайджан"
  • "Трабзонспор" (Турция)

Жеребьевка стыковых матчей состоится 7 ноября, а сами поединке — 16 и 23 февраля 2023 года.

Ранее киевское "Динамо" не смогло пробиться в стыковые матчи Лиги конференций. В последнем туре Лиги Европы динамовцы проиграли "Фенербахче".

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#Футбол #Днепр-1 #Лига конференций