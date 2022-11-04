"Днепр-1" узнал возможных соперников по плей-офф Лиги конференций
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Украинцы сыграют с командой, которая вылетела из Лиги Европы
Завершился групповой этап Лиги конференций. Увы, "Днепр-1" в гостях проиграл клубу "АЗ Алкмаар". Поэтому наша команда заняла второе место в группе и теперь сыграет стыковой матч с клубом, который вылетел из Лиги Европы.
Среди потенциальных противников украинцев такие известные имена, как "Лацио", "Трабзонспор"…
Возможные соперники "Днепра-1" в стыковых матчах:
- "Буде-Глимт" (Норвегия)
- "АЕК Ларнака" (Кипр)
- "Лудогорец" (Болгария)
- "Брага" (Португалия"
- "Шериф" (Молдова)
- "Лацио" (Италия)
- "Карабах" (Азербайджан"
- "Трабзонспор" (Турция)
Жеребьевка стыковых матчей состоится 7 ноября, а сами поединке — 16 и 23 февраля 2023 года.
Ранее киевское "Динамо" не смогло пробиться в стыковые матчи Лиги конференций. В последнем туре Лиги Европы динамовцы проиграли "Фенербахче".