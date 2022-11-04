"Днепр-1" узнал возможных соперников по плей-офф Лиги конференций

Украинцы сыграют с командой, которая вылетела из Лиги Европы

Завершился групповой этап Лиги конференций. Увы, "Днепр-1" в гостях проиграл клубу "АЗ Алкмаар". Поэтому наша команда заняла второе место в группе и теперь сыграет стыковой матч с клубом, который вылетел из Лиги Европы.

Среди потенциальных противников украинцев такие известные имена, как "Лацио", "Трабзонспор"…

Возможные соперники "Днепра-1" в стыковых матчах:

"Буде-Глимт" (Норвегия)

"АЕК Ларнака" (Кипр)

"Лудогорец" (Болгария)

"Брага" (Португалия"

"Шериф" (Молдова)

"Лацио" (Италия)

"Карабах" (Азербайджан"

"Трабзонспор" (Турция)

Жеребьевка стыковых матчей состоится 7 ноября, а сами поединке — 16 и 23 февраля 2023 года.

Ранее киевское "Динамо" не смогло пробиться в стыковые матчи Лиги конференций. В последнем туре Лиги Европы динамовцы проиграли "Фенербахче".