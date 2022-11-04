Боятся УПА: поляки сняли красно-черный флаг на матче "Шахтера"

Стюарды не опознали цвета местного клуба

Последний матч группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" провел в Варшаве против "Лейпцига". Украинский клуб разгромно проиграл и не смог пробиться в плей-офф турнира.

Но не только это оставило осадок у украинских болельщиков. Как пишет в Twitter польский журналист Михал Банасяк, на трибунах был вывешен красно-черный флаг. Его тут же сняли стюарды, поскольку у них эти цвета ассоциировались со знаменем УПА.

На самом деле красно-черные цвета у польского футбольного клуба "Гусария" и это ее болельщики вывесили баннер.

Напомним, что в еврокубках "Шахтер" продолжит свое участие в Лиге Европы. Стали известны клубы, которые могут попасть "Шахтеру" во время жеребьевки плей-офф 7 ноября.

Кстати, на этой неделе все три наши команды катастрофично сыграли в еврокубках, что тут же отразилось на таблице коэффициентов УЕФА.