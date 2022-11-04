Спортсмен чувствовал "силу и мощь", когда рядом проходил глава кремля

Капитан "Торпедо" Артем Самсонов вспомнил, как в 2006 году встречался с владимиром путиным. Это не первый российский спортсмен, который заявлял об особой энергии президента рф.

Соответствующее интервью Самсонова доступно на Sports.ru. Футболист рассказал, как от президента рф исходила "энергия мощи и силы".

"путин принимал в Мацесте, рядом с футбольными полями. Сразу после встречи меня все спрашивали: "Ну что, как путин?" Не понимал в 17 лет, кто он и что. Но чувствовал: он идет – и какая-то энергия, мощь, сила исходит от человека. Никогда не забуду это чувство. У меня в жизни такого никогда не было.

Встреча была жесткая. Пообщались с ним. Он спрашивал: "Можете рассказать, как вы совмещаете школу с футболом?" Мутко сказал: "Пусть на этот вопрос ответит Самсонов". Знал же, что я что-нибудь ляпну. Ну, я встал и сказал: "Как совмещаем школу с футболом? Ну, никак!" Там все выпали!" – сказал футболист.

В сети лишь высмеяли Самсонова, а также "мощь путина", вспомнив о недавнем конфузе президента рф с зерновой сделкой. Недавно главу кремля публично унизили на международной арене. В сети уже можно найти карикатуры на эту тему.

Ранее в рф высмеяли олимпийского чемпиона, который передумал воевать на передовой. Напомним, рф хочет украсть Олимпийские игры.