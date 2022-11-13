Чемпиона жестоко избили: Перейра отобрал пояс UFC у Адесаньи (видео)

Бразильский боец добыл досрочную победу в пятом раунде

В Нью-Йорке прошел вечер смешанных единоборств, где в главном поединке турнира UFC 281 встретились чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и Алекс Перейра. Ранее украинского предателя вышвырнули из UFC.

Поединок проходил за преимуществом чемпиона, который упустил свою победу в пятом раунде. Перейра поймал Адесанью левым хуком, а потом добил серией ударов у сетки.

До остановки Адесанья вел на карточках всех трех судей (39-37).

Для Адесаньи это была шестая защита титула подряд. Тогда как Перейра провел всего четвертое выступление под эгидой UFC.

Кстати, недавно на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.

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