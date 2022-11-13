Укр

Чемпиона жестоко избили: Перейра отобрал пояс UFC у Адесаньи (видео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публикации
Читати українською
Автор
Адесанья vs Перейра Новость обновлена 13 ноября 2022, 10:27
Адесанья vs Перейра. Фото instagram.com/ufc

Бразильский боец добыл досрочную победу в пятом раунде

В Нью-Йорке прошел вечер смешанных единоборств, где в главном поединке турнира UFC 281 встретились чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и Алекс Перейра. Ранее украинского предателя вышвырнули из UFC.

Поединок проходил за преимуществом чемпиона, который упустил свою победу в пятом раунде. Перейра поймал Адесанью левым хуком, а потом добил серией ударов у сетки.

До остановки Адесанья вел на карточках всех трех судей (39-37).

Для Адесаньи это была шестая защита титула подряд. Тогда как Перейра провел всего четвертое выступление под эгидой UFC.

Кстати, недавно на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.

Мы также писали, что украинская звезда ММА позирует для Playboy. Марина Мороз стала первой представительницей UFC в журнале для мужчин.

Теги:
#MMA #Смешанные единоборства #UFC #Исраэль Адесанья #Алекс Перейра